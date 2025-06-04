Съешь банан и опусти плечи: как правильно начинать бегать

— За 15−20 минут до начала лучше съесть что-нибудь легкое, например банан, или выпить фруктовый смузи. Такой завтрак быстро усвоится, а вы получите необходимую энергию. Если же хотите полноценную беговую тренировку на 1,5−2 часа, завтракайте плотно за час до активности. Можно съесть овсяную кашу с фруктами и два яйца. Тут многое зависит от вашего веса, — делится фитнес-эксперт.