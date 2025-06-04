Запах чистоты. 15 лучших летних ароматов по версии известных парфюмеров

Парфюмеры говорят: у каждого времени года — свой запах, а лето требует свежести, воздушности и прохлады. В теплое время года ароматы раскрываются иначе. Высокие температуры усиливают ноты, а шлейф становится насыщеннее. Поэтому летом особенно важно выбирать те композиции, которые не перегружают восприятие и гармонируют с солнцем, морем и легким ветром.
Aif.ru подготовил подборку летних ароматов, которые рекомендуют профессиональные парфюмеры и «носы» со всего мира. Это не просто список популярных духов — это 15 композиций, за которыми стоят профессиональный выбор, личный опыт и тонкий вкус. Среди них — ароматы с нотами цитрусов, морского бриза, зелени и цветов. Именно такие формулы помогают чувствовать себя свежо и комфортно даже в самый знойный день.
Какие духи идеально подойдут для офиса летом, что взять с собой на морской отдых, а какие ароматы стали абсолютными хитами сезона — расскажем дальше.
Что делает аромат летним
У летнего парфюма есть главное правило: он должен освежать, а не утомлять. Легкость, прозрачность, ощущение чистоты — это то, чего ждут от флакона в теплое время года. Именно поэтому летом особенно популярны цитрусовые, водные и зеленые ноты, которые пахнут как бриз с моря, свежескошенная трава или холодный лаймовый напиток.
Парфюмеры объясняют: в жару нос обостряется, и даже привычный аромат может показаться резким. Композиции с нотами ванили, шоколада или пряностей, такими желанными зимой, летом звучат чересчур тяжело. То же касается и восточных духов с насыщенным шлейфом: они быстро закипают на коже и начинают душить.
Настоящий летний аромат — это, скорее, вуаль, чем шлейф. Он быстро раскрывается, не прилипает к одежде и не зависает в пространстве. Хороший парфюм на лето напоминает прохладный душ или тень под деревом в полдень. Его хочется обновлять в течение дня, а не смывать. Именно поэтому среди летних бестселлеров часто оказываются одеколоны, туалетные воды, цитрусовые композиции с бергамотом, лимоном, грейпфрутом, нотами мяты, акватическими акцентами и легкими белыми цветами.
И еще один важный момент: летом часто выбирают духи без стойкости на целый день. В этом есть своя прелесть: аромат становится частью ритуала и дает ощущение нового начала каждый раз, когда его наносишь.
Как выбирают ароматы парфюмеры и «носы»
Когда речь заходит о летнем парфюме, профессиональные парфюмеры ориентируются не на моду, а на физиологию и ощущения. Они знают: аромат в жару ведет себя иначе. Высокая температура ускоряет раскрытие нот и усиливает шлейф, поэтому важно выбрать композицию, которая остается комфортной с утра до вечера.
Многие «носы» признаются, что летом они переходят на цитрусовые одеколоны, фужерные композиции с нотами трав, а также минеральные и озоновые ароматы, которые ассоциируются с прохладой и чистым воздухом.
Парфюмеры также часто выбирают унисекс-формулы — без ярко выраженного женского или мужского направления. Ведь летний парфюм должен быть легким, универсальным и соответствовать настроению — отпуск, солнце, свобода.
Многие из них используют ароматы точечно, например наносят на запястья или за уши, избегая участков тела, которые активно прогреваются. Некоторые предпочитают использовать аромат как спрей на одежду или волосы: так он дольше держится и мягче звучит.
В одном парфюмеры едины: идеальный летний аромат — это необязательно новинка. Главное, чтобы он звучал легко и радостно, не мешал и не навязывался, а просто сопровождал, как легкий ветерок.
Топ-15 летних ароматов по мнению известных парфюмеров
Acqua di Parma Blu Mediterraneo Arancia di Capri
«Это один из немногих цитрусовых ароматов, которые не скатываются в банальность», — говорит Сильвия Креспо, эксперт из Osmothèque. Этот аромат с апельсином, бергамотом и кардамоном переносит на побережье Италии.
Подходит мужчинам и женщинам, которые любят классические, чистые цитрусы. Идеален для отпуска у моря или дневных прогулок в городе.
Chanel Paris-Riviera
«Когда я думаю о лете и элегантности, мне вспоминается этот аромат», — отмечает Оливье Польж, главный парфюмер Chanel. Цветочно-цитрусовая композиция, вдохновленная Лазурным берегом. Нероли, жасмин и апельсиновый цвет создают ощущение роскошного отдыха.
Для женщин, которые хотят изысканности даже в зной. Хорош для офиса, встреч, летних вечеринок в саду.
Jo Malone Wood Sage & Sea Salt
«Я создавала этот аромат как прогулку босиком по пляжу», — вспоминает Джо Малон, основательница бренда. Он пахнет морским воздухом, шалфеем и древесиной.
Подходит всем, кто не любит сладость. Универсальный дневной аромат на каждый день, особенно для тех, кто проводит лето в мегаполисе.
Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae
«Я хотел создать аромат тела, солнца и прикосновения», — говорит Франсис Кюркджан. Цитрусы, специи и древесные ноты создают интимную свежесть. Аромат, будто согретый солнцем, но неперегруженный. Летняя энергия в мягком исполнении.
Для мужчин и женщин, которые любят тонкий, обволакивающий аромат. Подойдет для вечеров, свиданий и неспешных прогулок.
Hermès Un Jardin sur le Nil
«Прогулка по берегу Нила — с манго, лотосом и зеленью», — говорит Жан-Клод Эллена.
Для тех, кто ищет экзотику без перегруза. Унисекс, идеально подходит на каждый день, особенно для отпускного настроения. Экзотический сад на берегу Нила: зеленый манго, лотос, иланг-иланг. Подходит и мужчинам, и женщинам.
Tom Ford Neroli Portofino
«Символ безупречного летнего стиля», — говорит Родриго Флорес-Ру. Свежесть, чистота, уверенность. Нероли, бергамот, мята и мускус дают ощущение холодного душа в полдень. Один из любимых летних ароматов селебрити и парфюмеров.
Для тех, кто хочет звучать роскошно и уверенно. Идеален для вечеров, официальных мероприятий и особых случаев.
Byredo Sundazed
«Я представил себе яркий полдень, карамель и солнечный загар», — делится Бен Горхэм. Цитрусовый и солнечный, с нотами мандарина, нероли и мускуса. Он пахнет счастьем, морем и ярким утром. Часто советуют тем, кто хочет освежающий, но запоминающийся парфюм.
Подойдет женщинам, любящим яркие, фруктовые акценты. Идеален для дневного использования, отдыха, летних путешествий.
Diptyque Eau des Sens
«Он передает вибрацию живого дерева», — объясняет Оливье Пеше. Горький апельсин, цветы апельсина и можжевельник. Аромат сложный, но нетяжелый. Подходит тем, кто ищет нестандартную цитрусовую композицию без резкой кислинки.
Хорош как для женщин, так и для мужчин. Подходит для деловых встреч и утреннего ритуала.
Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune
«Грейпфрут здесь дерзкий, сочный», — говорит Матильда Лоран. Очень сочный, бодрящий и моментально поднимающий настроение. Эксперты советуют его на жаркие дни без ветра: тогда раскрывается лучше всего.
Для активных и энергичных. Женский акцент. Хорош для утреннего нанесения, спорта и дневного ритма.
Le Labo Bergamote 22
«Как белая рубашка — просто, стильно и уместно», — считает Фабрис Пенто. Универсальный, свежий, с характером. Бергамот, амбра, мускус и кедр создают баланс между легкостью и глубиной.
Идеален для тех, кто ценит баланс между свежестью и стойкостью. Унисекс. Подходит для офиса и поездок.
DS & Durga Rose Atlantic
«Роза, но не классическая — с морским аккордом», — делится Дэвид Сеттл. Парфюмерный эксперимент, который стал фаворитом среди поклонников необычных свежих ароматов. Не похож ни на что, но очень летний.
Отличный выбор для вечеринки, свидания или творческой натуры. Унисекс.
Louis Vuitton On The Beach
«Аромат летнего утра», — говорит Жак Кавалье-Беллетруд. Цитрусы, нероли, сандал.
Подходит мужчинам и женщинам, ценящим расслабленные, но изысканные формулы. Для отпуска, уикенда, поездок.
Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert
«Зеленый чай пахнет свежестью и покоем», — говорит Натали Лорсон. Для тех, кто ищет прозрачный, вежливый аромат. Классика летней легкости. Зеленый чай, бергамот, жасмин. Аромат без возраста и гендера, очень деликатный. Подходит для офиса, публичных мероприятий, путешествий.
Frederic Malle Cologne Indélébile
«Свежий и стойкий — редкое сочетание», — говорит Доминик Ропьон. Апельсиновый цвет, мускус и нероли звучат чисто и мягко. Частый выбор профессионалов на лето.
Для мужчин и женщин, которым нужен уверенный парфюм без перегруза. Универсален для дня и вечера.
Zara Amalfi Sunray by Jo Malone
«Легкий, радостный аромат на каждый день», — объясняет Джо Малон.
Для всех, кто ищет бюджетный, солнечный вариант без компромисса в стиле. Идеален для молодых девушек, студентов, легкого повседневного использования.
Как наносить парфюм летом, чтобы он не душил
Профессиональные парфюмеры советуют: меньше — значит лучше. Не стоит заливать себя ароматом с головы до ног. Лучше нанести пару легких пшиков в точки, где кожа холоднее: на сгиб локтя, за уши, на щиколотки или даже на волосы. Эти зоны не перегреваются, и запах будет звучать мягко.
Еще один совет — не втирать аромат. Растирание разрушает верхние ноты, и композиция теряет природную свежесть. Просто распылите на кожу и дайте впитаться. Или сделайте облако в воздухе и войдите в него, особенно если у вас стойкий или нишевый парфюм.
Летом стоит выбирать не духи (parfum), а более легкие формы: туалетные воды, кологны, парфюмированные вуали для тела. У них мягче шлейф, они легче обновляются в течение дня и не создают парфюмерный шок в душном помещении.
А если хотите, чтобы аромат дольше держался, — наносите его на увлажненную кожу. Лучше всего — после душа, на нейтральный лосьон или крем без запаха. Тогда парфюм закрепится лучше и не перегорит.
Какой парфюм выбрать на лето: советы для разных случаев
Летом аромат становится продолжением образа. Он может освежить, добавить уверенности или подарить ощущение отдыха, даже если вы в офисе, а не на побережье. Главное — подобрать правильную композицию под ситуацию.
- Для офиса и рабочих встреч лучше выбирать нейтральные, чистые ароматы, без сладких или восточных нот. Отлично подойдут композиции с зеленым чаем, бергамотом, нероли, цитрусовыми. Они звучат сдержанно, не мешают коллегам и не вступают в конфликт с кондиционером. Хороший выбор — Le Labo Bergamote 22, Bvlgari Thé Vert, Diptyque Eau des Sens.
- Для отпуска, пляжа и прогулок подойдут яркие и расслабленные ароматы с фруктами, морскими аккордами, кокосом, флердоранжем. Летняя небрежность и солнечное настроение — главные ноты. Отлично работают Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae, Louis Vuitton On The Beach.
- Для свиданий и вечерних встреч — ароматы могут быть чуть теплее, интимнее, но все равно легкие. Ищите формулы с белыми цветами, мускусом, древесным послевкусием. Варианты — Frederic Malle Cologne Indélébile, Byredo Sundazed, Chanel Paris-Riviera.
- Для тех, кто ищет аромат на каждый день, подойдут универсальные одеколоны или свежие унисекс-композиции. Их удобно брать с собой, обновлять в течение дня, они не приедаются. Примеры — Acqua di Parma Arancia di Capri, Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune, Zara Amalfi Sunray.
- Для тех, кто не любит духи вообще, но хочет ощущение чистоты, — водные или минеральные ароматы с озоновыми и зелеными нотами. Они пахнут утренним воздухом и прохладой. Хорошие варианты — Hermès Un Jardin sur le Nil или легкий спрей из серии Jo Malone.
Новинки лета — 2025: на что обратить внимание
Лето 2025-го принесло в парфюмерный мир тренд на естественность и минимализм. Все чаще выбирают ароматы, которые пахнут чистой кожей, воздухом, ветром или только что выжатым цитрусом. Это не громкие композиции, а тонкие, почти личные запахи, которые хочется слушать близко.
В моду снова вернулся флердоранж: апельсиновый цвет звучит свежо, мягко и универсально. Его включили в летние новинки сразу несколько брендов — от люкса до ниши. Вместо ванили и пачули — легкий мускус, вместо сладости — чуть солоноватые аккорды, как после купания в море.
Отдельного внимания заслуживают безалкогольные или низкоалкогольные ароматы, которые не сушат кожу и не конфликтуют с солнцем. Их все чаще выпускают в формате вуалей или спреев для тела, которые можно наносить по несколько раз в день. Среди интересных запусков — линии от брендов Maison Crivelli, Phlur, Ellis Brooklyn, которые делают ставку на чистые формулы и прозрачное звучание.
Также парфюмеры все чаще создают унисекс-композиции, полностью отказавшись от гендерной привязки. Главное — настроение и эмоция. Поэтому в новинках 2025 года вы найдете ароматы с нотами зеленого инжира, базилика, свежескошенной травы, как, например, в новых релизах от Comme des Garçons, L'Artisan Parfumeur и Aesop.
Интересно и то, что все больше брендов экспериментируют со стойкими, но легкими формулами. Необязательно выбирать между шлейфом и деликатностью: современные молекулы позволяют создавать ароматы, которые звучат мягко, но остаются на коже весь день.
Если вы ищете не просто новый парфюм, а аромат, который будет поддерживать ощущение свежести и легкости весь сезон, самое время присмотреться к летним новинкам. У многих брендов уже вышли лимитированные издания, которые идеально подойдут для отпуска и города.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли сочетать разные ароматы летом
Да, но аккуратно. Лучше, если оба аромата из одной семьи, например цитрусовые и водные или зеленые и травяные. Не стоит смешивать тяжелые восточные композиции с легкими летними: они будут конфликтовать и переигрывать друг друга. Если хочется многослойности, попробуйте нанести один аромат на кожу, а другой — на волосы или одежду.
Как часто нужно обновлять парфюм в жаркую погоду
Большинство летних ароматов имеют легкую концентрацию, поэтому вполне нормально обновлять их два-три раза в день. Особенно если это туалетная вода, вуаль или спрей для тела. Главное — не переборщить: лучше освежить один раз днем, чем снова наносить каждый час.
Почему летом духи звучат сильнее
Из-за высокой температуры. Тепло усиливает испарение, и аромат раскрывается быстрее и ярче. Именно поэтому стоит выбирать свежие и деликатные композиции, а не сладкие или восточные.
Можно ли использовать один аромат утром и другой вечером
Да, это даже приветствуется. Утром лучше наносить легкий и бодрящий аромат, а вечером — более мягкий, обволакивающий. Так парфюм становится частью вашего дневного ритма и помогает переключать настроение.
Какие ароматы подойдут аллергикам летом
Тем, кто чувствителен к запахам, подойдут формулы без синтетических альдегидов, спирта и тяжелых базовых нот. Обратите внимание на безалкогольные вуали и натуральные парфюмы без ярко выраженного шлейфа, например на Thé Vert, Pure Grace, Maison Crivelli.
Можно ли хранить духи в холодильнике летом
Да, если температура стабильная и аромат в темном флаконе. Это особенно актуально для одеколонов, спреев и освежающих формул. Но не кладите духи в морозильник и избегайте перепадов температур.
Что делать, если аромат перестал держаться в жару
Наносите на увлажненную кожу, выбирайте зону с пониженным теплообменом: запястья, ключицы, волосы. Также используйте лосьон без запаха, на который можно положить аромат: он станет более стойким.