Запах чистоты. 15 лучших летних ароматов по версии известных парфюмеров

Да, но аккуратно. Лучше, если оба аромата из одной семьи, например цитрусовые и водные или зеленые и травяные. Не стоит смешивать тяжелые восточные композиции с легкими летними: они будут конфликтовать и переигрывать друг друга. Если хочется многослойности, попробуйте нанести один аромат на кожу, а другой — на волосы или одежду.