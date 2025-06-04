МВД: шестерых участников похищения блогера на Ярославском вокзале задержали

В Чечне заявили, что мужчины, которые «не похитили, а задержали» бизнесмена и блогера Арега Щепихина, затолкав его в багажник, по сути, спасли ему жизнь. По словам министра республики по национальной политике Ахмеда Дудаева, «сотни тысяч мусульман кипели желанием» призвать его к ответу за высказывания. Сам Щепихин, оказавшись на свободе, рассказал, что его «сильно не пытали», но допрашивали и ломали уши пистолетом. Как пишет Baza, блогера заставили записать «извинительное» видео. Подробности — в материале «Газеты.Ru».