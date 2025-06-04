Экс-главу Минпрома Чувашии задержали по подозрению в подкупе

«Генеральный директор ООО “РусХимтрейд” (входит в ООО “Группа Оргсинтез”) Евгений Герасимов, а также генеральный директор ООО “Оргсинтез-транспортная логистика”, коммерческий директор ПАО “Химпром” (входит в ООО “Группа Оргсинтез”) Алексей Федотов были задержаны в ходе совместных мероприятий службы безопасности компании и МВД по Чувашской республике. Задержанные подозреваются в совершении незаконных действий, связанных с их профессиональной деятельностью», — сообщили агентству в пресс-службе компании.