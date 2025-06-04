В Индии под зданием дворца обнаружили скрытую библиотеку

Фрагмент содержит две сцены. В первой описана битва при Камбенике, в которой король Лот, его сыновья и Гавейн сражаются с саксонскими правителями. Во второй сцене Мерлин, переодетый арфистом, появляется при дворе Артура на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Обе сцены написаны на старофранцузском — языке знати в Англии после Нормандского завоевания. Фрагмент относится к жанру романов о короле Артуре, которые предназначались для знатной аудитории, в том числе для женщин.