В Индии под зданием дворца обнаружили скрытую библиотеку

В городе Тикамгар (штат Мадхья-Прадеш, Индия) обнаружена подземная библиотека с коллекцией из 50 тысяч редких книг, сообщает Times of India.
Скрытую библиотеку обнаружили под Тал Коти — некогда зданием дворца, а теперь колледжа, стоящего на берегу озера Махендра Сагар. Ее обнаружил местный чиновник Вивек Кшотрия, назначенный налоговым инспектором района. Он вспомнил детские рассказы бабушки и дедушки о подземной сокровищнице и решил проверить, правда ли это. Осмотрев дворец, он приказал вскрыть запертые помещения под зданием.
Внутри обнаружили множество полок с книгами и рукописями. Некоторые были в хорошем состоянии, другие были повреждены термитами. Среди находок — редкое издание «Зарисовок Ганди» художника Феликса Топольски, книги по истории индийских княжеств и уникальные тексты на санскрите. Большая часть книг носит печать Президентской библиотеки Орчхи.
«Древние тексты на давно забытых языках лежали между томами исторических описаний, научных трактатов и поэзии. Некоторые книги были в кожаных переплетах, другие — в тонком шелке, их страницы пожелтели от времени, но местами все еще были разборчивы. Я с трудом мог поверить своим глазам», — поделился Кшотрия.
Библиотека занимает пять этажей. Ранее она была открыта для студентов колледжа, но более 20 лет назад ее закрыли после скандала с участием бывшего библиотекаря — он был отстранен от работы за финансовые махинации.
Поврежденные книги передали экспертам со всей страны. Команда ученых уже приступила к каталогизации всех книг. Теперь чиновник хочет превратить найденную библиотеку в культурный центр, он уже запросил финансирование проекта в государственных инстанциях. По его словам, библиотека может стать местом притяжения ученых, историков и туристов.
Ранее ученые Кембриджского университета расшифровали фрагмент средневековой рукописи с редкими историями о короле Артуре. Текст пролежал в библиотеке более 500 лет. Данный фрагмент был обнаружен в 2019 году в библиотеке Кембриджского университета. Он был подшит в переплет старых документов XVI века из поместья Хантингфилд. Исследователи установили, что это часть французской Suite Vulgate du Merlin — продолжения легенд об Артуре. Это один из немногих сохранившихся текстов цикла «Ланселот-Грааль», созданного между 1275 и 1315 годами.
Фрагмент содержит две сцены. В первой описана битва при Камбенике, в которой король Лот, его сыновья и Гавейн сражаются с саксонскими правителями. Во второй сцене Мерлин, переодетый арфистом, появляется при дворе Артура на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Обе сцены написаны на старофранцузском — языке знати в Англии после Нормандского завоевания. Фрагмент относится к жанру романов о короле Артуре, которые предназначались для знатной аудитории, в том числе для женщин.