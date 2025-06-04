В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутаты ГД от фракции «Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о депортации из России мигрантов, если они поселились в местах, запрещенных для проживания законодательством РФ, сообщил лидер этой партии Алексей Нечаев.
«Чтобы это работало, на следующей неделе внесём закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живёт там, где это запрещено законом — например, в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке — это депортация», — написал Нечаев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в России уже приняли закон, обязывающий мигрантов сообщать и подтверждать адрес проживания, он заработает осенью.
«Но этого мало. Нужна система “Мигрант ID”. Мы предусмотрели, что любое жильё будет оформляться официально. Оплата — в белую, каждый месяц, через цифровую платформу. Со всеми налогами и подтверждениями от хозяев квартиры», — отметил Нечаев.