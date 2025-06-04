В Госдуму внесут законопроект об условиях депортации мигрантов

«Чтобы это работало, на следующей неделе внесём закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живёт там, где это запрещено законом — например, в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке — это депортация», — написал Нечаев в своём Telegram-канале.