Глубоководная загадка: рыбу-ремень нашли на австралийском пляже

Во время прогулки по пляжу жительница австралийского острова обнаружила необычную морскую обитательницу — гигантскую рыбу-ремень. Этот вид, достигающий восьми метров в длину, известен также как рыба Судного дня из-за связанных с ним мистических поверий.
По словам морского эколога Невилла Барретта, данный вид предпочитает глубины от 150 до 500 метров. Он отличается уникальной манерой передвижения — вертикальным плаванием с волнообразными движениями. Это делает рыбу-ремень редким гостем в прибрежных водах.
Ключевые особенности рыбы-ремня:
- абсолютный рекордсмен по длине среди костных рыб — до 11 метров;
- гладкое тело без чешуи;
- характерный вертикальный способ плавания;
- крайне редкие случаи появления у берегов.
Ученые оперативно идентифицировали находку по фотографиям в социальных сетях. Специалисты подчеркивают, что подобные случаи представляют большую ценность для исследования малоизученных глубоководных видов.
Эксперты отвергают суеверия, утверждая, что появление рыбы-ремня не связано с грядущими бедствиями. В настоящее время исследуются возможные причины выброса особи на берег, включая изменения морских течений и другие природные факторы.