Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глубоководная загадка: рыбу-ремень нашли на австралийском пляже

Она является одним из рекордсменов по длине среди морских рыб.

Источник: Sybil Robertson

Во время прогулки по пляжу жительница австралийского острова обнаружила необычную морскую обитательницу — гигантскую рыбу-ремень. Этот вид, достигающий восьми метров в длину, известен также как рыба Судного дня из-за связанных с ним мистических поверий.

По словам морского эколога Невилла Барретта, данный вид предпочитает глубины от 150 до 500 метров. Он отличается уникальной манерой передвижения — вертикальным плаванием с волнообразными движениями. Это делает рыбу-ремень редким гостем в прибрежных водах.

Ключевые особенности рыбы-ремня:

  • абсолютный рекордсмен по длине среди костных рыб — до 11 метров;
  • гладкое тело без чешуи;
  • характерный вертикальный способ плавания;
  • крайне редкие случаи появления у берегов.

В японской культуре этих существ считают предвестниками катастроф. Исторические свидетельства указывают на необычное скопление таких рыб перед мощным землетрясением 2011 года.

Ученые оперативно идентифицировали находку по фотографиям в социальных сетях. Специалисты подчеркивают, что подобные случаи представляют большую ценность для исследования малоизученных глубоководных видов.

Эксперты отвергают суеверия, утверждая, что появление рыбы-ремня не связано с грядущими бедствиями. В настоящее время исследуются возможные причины выброса особи на берег, включая изменения морских течений и другие природные факторы.