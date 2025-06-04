Дачных участков можно лишиться: какие земли могут признать брошенными

Российские дачники могут лишиться своих участков. Речь идет о заросших и брошенных территориях, перечень признаков неиспользования которых начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Однако закон, который регулирует общие нормы освоения, вступил в силу уже 1 марта этого года. Что известно об этом постановлении и какие участки могут оказаться в зоне риска — в материале «Вечерней Москвы».
Признаки заброшенных участков.
Признаки, по которым земельный участок могут признать неосвоенным, распространяются не только на территории в черте населенных пунктов, но и в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). К ним относятся:
нахождение земли в запущенном состоянии;ее использование не по назначению;отсутствие запланированного строительства в течение нескольких лет.
Если владелец участка не соблюдает установленные требования, то, согласно новым правилам, у него могут законно изъять такую территорию.
Подробные критерии неосвоенной земли включают следующие признаки:
более 50 процентов участка заняты мусором или строительными отходами;собственник не убрал хлам с территории в течение года со дня выявления;на участке, предназначенном для строительства, в течение пяти лет так и не появилось построенное и оформленное здание (исключение — иные установленные сроки по документам);на участках под индивидуальное жилищное строительство возведение дома и регистрации на него не проведено в течение семи лет;на территории есть частично разрушенные постройки;более 50 процентов площади участка в течение года зарастает травой высотой более одного метра, а также деревьями и кустами, не являющимися предметами благоустройства и озеленения.
Кто будет заниматься этим вопросом.
Проверять состояние участков будут специалисты Росреестра и представители местных администраций. Для этого будут применять плановые и внеплановые выезды, фотофиксацию и акты осмотра.
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Если будет установлен факт запущенности и заброшенности участка, его владелец получит предписание устранить выявленные проблемы. На это ему дадут определенный срок — для освоения земли, строительства здания и оформления прав на него.
В случае если собственник участка не отреагирует на предписание, уполномоченные органы инициируют процедуру изъятия земли через суд.
Мера направлена на улучшение ситуации с землями в населенных пунктах. Если участки запущены, то они портят общий вид улиц, захламляются мусором и становятся опасными. В этих случаях возникает угроза возгораний на брошенных территориях. К тому же на них могут распространяться сорняки, включая опасный борщевик.
Как власти будут узнавать о брошенных участках и какие действия будут предпринимать в дальнейшем, «Вечерней Москве» рассказал юрист Денис Хмелевской.