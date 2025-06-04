Дачных участков можно лишиться: какие земли могут признать брошенными

более 50 процентов участка заняты мусором или строительными отходами;собственник не убрал хлам с территории в течение года со дня выявления;на участке, предназначенном для строительства, в течение пяти лет так и не появилось построенное и оформленное здание (исключение — иные установленные сроки по документам);на участках под индивидуальное жилищное строительство возведение дома и регистрации на него не проведено в течение семи лет;на территории есть частично разрушенные постройки;более 50 процентов площади участка в течение года зарастает травой высотой более одного метра, а также деревьями и кустами, не являющимися предметами благоустройства и озеленения.