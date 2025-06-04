Защита экс-ректора КФУ обжаловала приговор по делу об убийстве

Суд в конце мая приговорил Гафурова к 22 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило для него 25 лет лишения свободы. Кроме того, с бывшего ректора взыскали 60 миллионов рублей компенсации морального вреда по искам потерпевших.