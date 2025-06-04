А дачи здесь тихие: как выгодно арендовать загородный дом в разгар сезона

Для тех, кто любит дачный отдых, но не готов становиться хозяином собственного участка, есть решение — арендовать загородный дом. В 2025 году спрос на аренду такой недвижимости, по мнению экспертов, будет выше обычного процентов на 10. «Вечерняя Москва» выяснила, на какие цены ориентироваться и где в Подмосковье снимать дешевле.
Аренда дач в Подмосковье и соседних областях за год подорожала на 34 процента. Понятное дело, что цены неравномерно «размазаны» по всей области. Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин говорит, что разброс цен в регионе всегда большой.
— Есть ближнее, среднее, дальнее Подмосковье, ну и формат дачи тоже самый разный — от дома для круглогодичного проживания до старого домика без удобств. Цена зависит от конкретного дома, поселка, расстояния, года постройки, ремонта, наличия бани, участка и так далее, — говорит Шурыгин.
Более дорогие популярные направления — Истра, Красногорск, Одинцово, Рублево-Успенское шоссе.
Значительно дешевле снять жилье в дальнем Подмосковье. На юге это Ступинский, Каширский районы (например, долина реки Оки). На востоке — Ногинский, Орехово-Зуевский, Шатурский районы (озера Мещеры). На западе — Можайский район. А на севере — Лобня, Дмитровский и Талдомский районы.
При этом самой дешевой будет аренда загородного дома именно в Лобне. Жилье площадью 100 квадратных метров может обойтись в 50 тысяч рублей в месяц. В тройку самых доступных направлений вошли Коломенский и Богородский округа. Стоимость месячной аренды дачи составляет 50- 60 тысяч рублей, — отмечает Шурыгин. — На более дорогих направлениях — 70−80 тысяч рублей. Аренда на лето часто обходится дешевле, чем три отдельных месяца, — многие арендодатели делают скидки при долгосрочном бронировании.
Аренда дачи в Подмосковье: цены.
Эксперты отмечают, что некоторые люди не боятся искать дачи даже за пределами Подмосковья. Там они доступнее по цене.
Например, в Тверской области сдается дача за 20 тысяч рублей в месяц.
— Удобный выезд на трассу Москва — Санкт-Петербург. Тверь тоже рядом. Участком можно пользоваться. В доме две отдельные комнаты и кухня с диваном, — говорится в объявлении.
В Калужской области сдают дом в поселке Полотняный Завод:
— Имеются земельный участок для посадок, яблоневый сад. Возможна аренда на несколько месяцев или посуточно.
Естественно, самые дешевые дачи значительно удалены от крупных городов, железнодорожных станций и автобусных остановок. Такие варианты больше подойдут владельцам авто. Но в то же время они лучше подходят тем, кто ищет тишины и уединения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Луценко, директор федерального портала «МИР КВАРТИР»:
— Кто-то предпочитает посуточную аренду. Ее стоимость начинается от 5000 рублей в сутки. Но это уже другой формат проживания. Тут надо быть готовым дополнительно платить за размещение большего количества людей сверх стандарта, за баню, бассейн, спортивное оборудование и так далее.
СНИМАТЬ ДЕШЕВЛЕ.
По словам генерального директора федерального портала «МИР КВАРТИР» Павла Луценко, в среднем по Подмосковью аренда загородного дома составит 98 314 рублей в месяц. А покупка — 18 434 342 рубля. За 15,6 года непрерывной, круглогодичной аренды съемщик окупил бы покупку коттеджа. Если же он снимает дом только на лето, то этот срок нужно умножить еще на четыре.
Конечно, если речь идет о дешевой даче — деревянном домике на 6 сотках далеко от Москвы, — то его купить можно и за 2 миллиона рублей. Тогда при аренде за 40 тысяч в месяц и при сезонном проживании 3 месяца в году арендатор окупит дачу за 16,7 года. Если дачник рассматривает для себя далекую (15−17 лет) перспективу, то можно смело совершать покупку.
К тому же плюсов от дачи в собственности много: можно как угодно распоряжаться ремонтом, перестройкой дома, обустройством участка — за это россияне и любят этот формат. Но и минусы есть: нужно ежегодно вносить средства в СНТ, следить за участком (как минимум выкашивать траву), эксплуатацией дома, платить налоги — все это влетает в копеечку. Арендовать дешевле. Но тут вы будете всегда зависеть от ограничений, установленных хозяином дома.