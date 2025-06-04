А дачи здесь тихие: как выгодно арендовать загородный дом в разгар сезона

Конечно, если речь идет о дешевой даче — деревянном домике на 6 сотках далеко от Москвы, — то его купить можно и за 2 миллиона рублей. Тогда при аренде за 40 тысяч в месяц и при сезонном проживании 3 месяца в году арендатор окупит дачу за 16,7 года. Если дачник рассматривает для себя далекую (15−17 лет) перспективу, то можно смело совершать покупку.