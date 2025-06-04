Генеративный ИИ научили определять расстояния между генами в нитях ДНК

Геном человека и других многоклеточных животных состоит из нескольких хромосом, сверхдлинных нитей ДНК, упакованных особо плотным образом внутри ядра клетки. Биологи, а также физики и математики, давно интересуются, как геном устроен в трехмерном виде, как клетка его сворачивает и разворачивает в процессе своей жизнедеятельности и как на его работу влияет положение генов в трехмерном пространстве.