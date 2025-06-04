«Меня забыли на два года»: актер Павел Майков уверен, что золотой век кино еще не настал

— Он быстро взлетел, стал звездой, потом, как это бывает, а я знаю, как это бывает, бах — и полетел вниз. Потом бах — почему-то стал подниматься вверх. По какой причине? Непонятно. Ничего не произошло. Просто сначала решили, что не нужен, а потом решили, что нужен. Это история некого художника, при этом он не Киркоров и не Басков. Он не из попсы, он сам пишет песни. В данном случае это талантливый чудак, который вылетел из обоймы по каким-то причинам и пытается туда обратно встрять. Примеров немало вокруг. Я знаю таких артистов и музыкантов, которые в начале нулевых или в девяностые звучали из каждого утюга, а сейчас только кто-нибудь моего возраста их может вспомнить.