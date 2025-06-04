«Меня забыли на два года»: актер Павел Майков уверен, что золотой век кино еще не настал

Новый сериал «Папа Миа» с Павлом Майковым в главной роли выйдет на телеканале СТС 9 июня. По сюжету его герой Николай Ларионов, автор хита 2000-х годов, теперь работает охранником. У него есть дочь, но отец из него никудышный. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.
— Павел, тема отцов и детей в последнее время часто транслируется на экране: «Батя», «Танцуй, Селедка!», «Ивановы-Ивановы». Как думаете, связано ли это с тем, что поколение тридцатилетних сейчас активно прорабатывает детские травмы?
— А что, у тридцатилетних есть какие-то травмы? Они выросли в сладкое время, в нулевые, когда все было в порядке, поэтому не думаю, что причина кроется в этом. Мне кажется, тема отцов и детей всегда была интересна. Просто сейчас не золотой век для кино и в целом искусства. Но есть шансы, что станет таковым.
— Николай Ларионов, которого вы играете, далеко не идеальный отец. Может, вы его как-то оправдывали?
— Элементарно. В целом персонаж-то положительный. Да, немножко безответственный, но все художники безответственные. Да, достаточно легкомысленный, но все талантливые люди легкомысленны.
— Личность он интересная…
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— Он быстро взлетел, стал звездой, потом, как это бывает, а я знаю, как это бывает, бах — и полетел вниз. Потом бах — почему-то стал подниматься вверх. По какой причине? Непонятно. Ничего не произошло. Просто сначала решили, что не нужен, а потом решили, что нужен. Это история некого художника, при этом он не Киркоров и не Басков. Он не из попсы, он сам пишет песни. В данном случае это талантливый чудак, который вылетел из обоймы по каким-то причинам и пытается туда обратно встрять. Примеров немало вокруг. Я знаю таких артистов и музыкантов, которые в начале нулевых или в девяностые звучали из каждого утюга, а сейчас только кто-нибудь моего возраста их может вспомнить.
— По сюжету ваш герой пытается вернуться на пьедестал. Но в современном мире некоторые достигают этого за счет скандалов и провокаций…
— Честно, не знаю. Могу сказать про себя. В 2014 году меня перестали снимать вообще, забыли на два года, а потом вспомнили и назвали это ренессансом Майкова. Почему это произошло, нет никакого объяснения. То есть я не делал ничего, чтобы меня перестали снимать, я также не делал ничего, чтобы меня начали снимать.
— А у вас не было страха вылететь из обоймы? Переживали, что в какой-то момент перестанут предлагать роли?
— Это же невозможно предугадать. Например, есть такой прекрасный артист Володя Мишуков. Я учился на первом курсе, он на четвертом. После института Володя пытался что-то делать, но в итоге ушел из профессии и стал фотографом. Вот он двадцать лет так работает, и ведь большинство уверено: он фотограф, не актер. Поэтому, когда Вова вдруг возвращается в актерство, все уверены, что он фотограф, который начал сниматься в кино. Почему тогда его не снимали, а потом начали снимать? Хороший пример простого стечения обстоятельств.
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ДОСЬЕ.
Павел Майков родился 15 октября 1975 года в городе Мытищи Московской области. В 1998 году окончил факультет «Актер драматического театра» в ГИТИСе. Известен как актер театра и кино, телеведущий. Основатель музыкальных групп «Магрит», ButterBrodsky и «7 процентов». Первую широкую известность получил после съемок в сериале «Бригада», где исполнил роль бандита Виктора Пчелкина (Пчела).
КОРОТКО О ГЛАВНОМ.
— Терапевтическое кино (метод психотерапии, использующий просмотр и анализ фильма для коррекции психических проблем, самопознания и личностного роста) сейчас в тренде. Кажется, и в случае с вашим сериалом зрителя ждет нечто подобное?
— Вы знаете, я считаю, что искусство в принципе создано, чтобы заниматься терапией. Кино это, живопись, музыка или театр — неважно. И если произведение искусства хорошее, оно всегда терапевтическое.
— Съемки сериала были в Санкт-Петербурге. Многие говорят, что очень любят и романтизируют этот город. Какое у вас к нему отношение?
— Я люблю Питер. Единственный минус — погода. Такого же мнения была и моя бабушка Татьяна Павловна Майкова. Когда она выбирала город для жизни, то варианта было два: Москва и Санкт-Петербург. Но остановилась на современной столице и лишь потому, что здесь значительно теплее. А ведь измени она выбор, и я мог бы родиться в Питере… Но в целом, если не брать во внимание суровый климат Северной столицы, это прекрасный европейский город, местами похожий на Амстердам. У меня даже порой приходит мысль: «Все, устал от Москвы, надо переезжать в Петербург». Но потом выдыхаю, и все проходит.
— А есть мысли, как ваш герой, стать коучем или преподавателем?
— Я еще молодой, но когда-нибудь, возможно, попробую, тем более что я уже готовил некоторых к поступлению — опыт имеется. Просто пока есть ощущение, что мне нечего дать людям, молодым душам нечего сказать. Преподавать нужно тогда, когда полностью насладился профессией и уже больше ничего не хочется, только делиться. А мне еще делиться не хочется.