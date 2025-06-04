Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержали людей по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО

В Калининграде задержали 6 человек по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Шесть человек, в том числе адвокат, задержаны в Калининграде по подозрению вымогательстве денег и имущества у участников СВО, сообщает пресс-служба УФСБ по Калининградской области.

Отмечается, что пресечена противоправная деятельность орггруппы, которая вымогала деньги, автомобили и недвижимое имущество у военнослужащих-участников СВО, «применяя к ним насилие и незаконное удержание».

«Возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц в составе шести жителей региона 1972−1999 года рождения, в том числе адвоката Адвокатской палаты Калининградской области, подозреваемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктами “а”, “б”, части 3 статьи 163 УК России (вымогательство)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у фигурантов изъяты цифровые устройства, предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту компьютерной информации, организации заказных поджогов имущества и иных преступлений против личности.

«Задержанные заключены под стражу», — добавили в пресс-службе.

Дело возбуждено Военным следственным управлением СК РФ по Балтийскому флоту на основании материалов УФСБ. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.