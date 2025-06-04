В Калининграде задержали людей по подозрению в вымогательстве у бойцов СВО

Уточняется, что у фигурантов изъяты цифровые устройства, предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту компьютерной информации, организации заказных поджогов имущества и иных преступлений против личности.