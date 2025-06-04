Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде

Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В гаражном боксе были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.