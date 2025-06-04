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Самочувствие россиян в мае 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в мае, ощущении счастья и тревоги, а также реализации целей на 2025 год.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 3—4 июня. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Самочувствие в мае большинство респондентов (51%) оценили как среднее в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 28% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 12% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 9% россиян в мае были полны сил, позитива и энергии.

Эмоции и источники радости

На эмоциональном уровне 54% опрошенных испытывали преимущественно усталость, столько же — тревогу. 31% чувствовали спокойствие и 17% — радость.

Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (44%), просмотр фильмов, сериалов и видео (38%), а также прогулки (37%).

Другими способами поднять настроение стали:

  • Вкусная еда — 29%
  • Чтение книг 19%
  • Хобби и творчество 19%
  • Спорт и физическая активность 18%
  • Компьютерные/мобильные игры — 14%
  • Социальные сети 11%
  • Мероприятия и встречи 10%
  • Саморазвитие и обучение 9%
  • Шопинг 7%
  • Свой вариант указали 6% опрошенных. Чаще всего упоминали «алкоголь», «отдых», «дачу» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Цели на 2025 год и их реализация

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 34% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время 9%, а 13% постоянно откладывают. 25% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.

Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (51%).

Непредвиденные обстоятельства мешают 33% опрошенных, недостаток времени — 28%, стресс — 23%, слабая мотивация — 20%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 12%, прокрастинация — 9%. Свой ответ дали 10%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «высокие цены», «недостаток денег» и «здоровье».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью только 12% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 25% скорее недовольны, и 8% абсолютно недовольны.

Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов, столько же ощущают себя абсолютно несчастливыми.

50% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 24% скорее счастливы, чем нет, 11% скорее несчастливы. Еще 3% затруднились ответить.

На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (78%), а также финансовая стабильность (67%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 42% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими 32%, внутренний баланс и гармония 26%, любимые занятия и хобби 16%, карьера и самореализация 13%, путешествия 13%.

Тревога и методы борьбы с ней

Никогда не испытывают тревогу лишь 3% россиян. 10% тревожатся редко, 18% — постоянно, 30% — иногда и 38% — часто.

33% респондентов отметили, что тревога сильно мешает в повседневной жизни, 49% — в определенных ситуациях, 13% — практически не мешает. У 5% опрошенных тревога никак не влияет на повседневную жизнь.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (67%), ситуация в стране и мире (61%) и финансовые вопросы (57%). Будущее и неопределенность беспокоит 44% респондентов, работа и карьера 21%, взаимоотношения с близкими и друзьями 14%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 9% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (50%) и общение с близкими и друзьями (43%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • Прогулки 34%
  • Просмотр фильмов или сериалов 32%
  • Занятость на работе 23%
  • Хобби и творчество 22%
  • Спорт и физическая активность 21%
  • Прослушивание музыки 17%
  • Чтение книг 17%
  • Посещение мероприятий и встреч 5%
  • Свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «лекарства», «работа на даче» и «отсутствие способов».
  • Уменьшение времени в соцсетях и Интернете 5%
  • Медитация или дыхательные практики 4%
  • Работа с психологом 2%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.