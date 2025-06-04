Самочувствие россиян в мае 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 34% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 9%, а 13% постоянно откладывают. 25% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.