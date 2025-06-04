Самочувствие россиян в мае 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Самочувствие в мае большинство респондентов (51%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 28% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 12% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. Только 9% россиян в мае были полны сил, позитива и энергии.
Эмоции и источники радости
Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (44%), просмотр фильмов, сериалов и видео (38%), а также прогулки (37%).
Другими способами поднять настроение стали:
- Вкусная еда — 29%
- Чтение книг — 19%
- Хобби и творчество — 19%
- Спорт и физическая активность — 18%
- Компьютерные/мобильные игры — 14%
- Социальные сети — 11%
- Мероприятия и встречи — 10%
- Саморазвитие и обучение — 9%
- Шопинг — 7%
- Свой вариант указали 6% опрошенных. Чаще всего упоминали «алкоголь», «отдых», «дачу» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».
Цели на 2025 год и их реализация
Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 34% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 9%, а 13% постоянно откладывают. 25% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.
Основным препятствием на пути к целям для большинства являются недостаток сил и энергии (51%).
Непредвиденные обстоятельства мешают 33% опрошенных, недостаток времени — 28%, стресс — 23%, слабая мотивация — 20%, страх неудачи и перемен — 16%, другие приоритеты — 12%, прокрастинация — 9%. Свой ответ дали 10%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «высокие цены», «недостаток денег» и «здоровье».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
Полностью довольны своей жизнью только 12% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 25% — скорее недовольны, и 8% абсолютно недовольны.
50% россиян не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 24% скорее счастливы, чем нет, 11% — скорее несчастливы. Еще 3% затруднились ответить.
На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (78%), а также финансовая стабильность (67%). Стабильная ситуация в мире делает счастливыми 42% опрошенных, взаимоотношения с друзьями и близкими — 32%, внутренний баланс и гармония —26%, любимые занятия и хобби — 16%, карьера и самореализация — 13%, путешествия — 13%.
Тревога и методы борьбы с ней
Никогда не испытывают тревогу лишь 3% россиян. 10% тревожатся редко, 18% — постоянно, 30% — иногда и 38% — часто.
Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (67%), ситуация в стране и мире (61%) и финансовые вопросы (57%). Будущее и неопределенность беспокоит 44% респондентов, работа и карьера — 21%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 14%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 9% опрошенных.
Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (50%) и общение с близкими и друзьями (43%).
Среди других способов респонденты отметили:
- Прогулки — 34%
- Просмотр фильмов или сериалов — 32%
- Занятость на работе — 23%
- Хобби и творчество — 22%
- Спорт и физическая активность — 21%
- Прослушивание музыки — 17%
- Чтение книг — 17%
- Посещение мероприятий и встреч — 5%
- Свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «лекарства», «работа на даче» и «отсутствие способов».
- Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 5%
- Медитация или дыхательные практики — 4%
- Работа с психологом — 2%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.