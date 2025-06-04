Исследование: Вечер стал главным временем для саморазвития у москвичей

Главным временем для саморазвития у жителей столицы стал вечер. Всего 91 процент опрошенных занимается самообразованием. Из них 31 процент респондентов предпочитает учиться по вечерам, 24 процента — в выходные, 15 процентов уделяют время образованию в течение рабочего дня, а 11 процентов опрошенных — спонтанно, когда у них появляется на это время. Об этом в среду, 4 июня, сообщили аналитики онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и Нетологии.
При этом большинство москвичей не рассматривают обучение в качестве постоянной практики. По данным опроса, 37 процентов учатся только при появлении конкретной задачи, 22 процента опрошенных заявили, что не могут представить свою жизнь без учебы, столько же сказали, что им достаточно тех знаний, которыми они располагают. Самыми удобными днями для занятий москвичи назвали четверг (44 процента), субботу (42 процента) и среду (38 процентов).
Главными причинами для старта обучения жители столицы назвали личное желание расширить кругозор, интерес к конкретной новой области, необходимость повышения конкурентоспособности и получения новых навыков для карьерного роста.
В ходе опроса россияне назвали главные навыки, которые нужны детям для поступления в первый класс: внимание, память, усидчивость, развитый словарный запас и умение читать.