Исследование: Вечер стал главным временем для саморазвития у москвичей

Главным временем для саморазвития у жителей столицы стал вечер. Всего 91 процент опрошенных занимается самообразованием. Из них 31 процент респондентов предпочитает учиться по вечерам, 24 процента — в выходные, 15 процентов уделяют время образованию в течение рабочего дня, а 11 процентов опрошенных — спонтанно, когда у них появляется на это время. Об этом в среду, 4 июня, сообщили аналитики онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и Нетологии.