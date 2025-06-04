Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Постановление Мещанского суда Москвы в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья.
Ранее срок ареста им был продлен до 12 июля. Оба фигуранта сегодня подтвердили в суде, что вину не признают.
Как заявил в ходе заседания адвокат Никиты Иванковича Виктор Ларин, якобы «доказательства по делу были собраны с нарушениями».
Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт выступила со схожим утверждением.
Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.
В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале «Россия 24».
Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.