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Продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона признали законным

Суд признал законным продление ареста обвиняемым в попытке покушения на Тихона.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановление Мещанского суда Москвы в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Ранее срок ареста им был продлен до 12 июля. Оба фигуранта сегодня подтвердили в суде, что вину не признают.

Как заявил в ходе заседания адвокат Никиты Иванковича Виктор Ларин, якобы «доказательства по делу были собраны с нарушениями».

Адвокат Дениса Поповича Мария Эйсмонт выступила со схожим утверждением.

Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.

В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале «Россия 24».

Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.