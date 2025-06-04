Научные институты получат доступ к 50 тыс. обезличенных расшифровок геномов людей

«Мы проводим исследования с 2019 года, и за это время накоплено уже более 50 тыс. результатов полногеномных исследований: это и практически здоровые пациенты, и пациенты с онкологическим заболеванием, пациенты с наследственными заболеваниями, в том числе орфанными. И сейчас, предоставляя доступ научным организациям к таким данным, мы следуем своим ценностям. Одни из ценностей нашей компании — это генетическое здоровье, генетическая грамотность населения. Таким образом мы вносим свой вклад в науку, содействуем развитию медицины», — сказала Сагайдак. При этом конфиденциальность полностью соблюдена, данные полностью обезличены, персональная информация под защитой.