Научные институты получат доступ к 50 тыс. обезличенных расшифровок геномов людей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 50 тыс. полных исследований геномов здоровых людей, а также больных наследственными и онкологическими заболеваниями будут доступны для исследований научными организациями. Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Evogen Олеся Сагайдак.
«Мы проводим исследования с 2019 года, и за это время накоплено уже более 50 тыс. результатов полногеномных исследований: это и практически здоровые пациенты, и пациенты с онкологическим заболеванием, пациенты с наследственными заболеваниями, в том числе орфанными. И сейчас, предоставляя доступ научным организациям к таким данным, мы следуем своим ценностям. Одни из ценностей нашей компании — это генетическое здоровье, генетическая грамотность населения. Таким образом мы вносим свой вклад в науку, содействуем развитию медицины», — сказала Сагайдак. При этом конфиденциальность полностью соблюдена, данные полностью обезличены, персональная информация под защитой.
Генетические данные — это, прежде всего, диагноз наследственных и онкологических заболеваний и возможность разработки терапии, отметил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев. По его словам, речь идет о патогенетической терапии, которая непосредственно действует на механизмы развития этих заболеваний. «Поэтому, конечно же, исследование генома человека — очень важное, перспективное направление и практической деятельности, и научных исследований», — считает академик.