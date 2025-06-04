Создано программное обеспечение для исследования сердечно-сосудистой системы

Уточняется, что важное преимущество разработанной программы — возможность анализа состояния пациента не только в статике, но и в динамике. Это особенно полезно при исследовании переходных процессов — динамических изменений состояния сердечно-сосудистой системы, возникающих в ответ на различные факторы, такие как физическая нагрузка, стресс, изменение положения тела или даже патологии. Эти процессы могут выражаться в изменении частоты сердечных сокращений, артериального давления, а также в перераспределении кровотока в органах и тканях.