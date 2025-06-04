Создано программное обеспечение для исследования сердечно-сосудистой системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Максим Барсуков создал программное обеспечение для комплексного исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Разработка позволяет проводить анализ состояния пациента не только в статике, но и в динамике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Максим Барсуков разработал программно-алгоритмический комплекс для исследования взаимосвязи параметров кардиоваскулярной системы. Физиологический анализ сопряженности работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем позволяет получить представление не только о функционировании самих этих систем, но также и о сопутствующих процессах нервной регуляции, обеспечивающих адекватную реакцию на внешние физические и эмоциональные нагрузки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что важное преимущество разработанной программы — возможность анализа состояния пациента не только в статике, но и в динамике. Это особенно полезно при исследовании переходных процессов — динамических изменений состояния сердечно-сосудистой системы, возникающих в ответ на различные факторы, такие как физическая нагрузка, стресс, изменение положения тела или даже патологии. Эти процессы могут выражаться в изменении частоты сердечных сокращений, артериального давления, а также в перераспределении кровотока в органах и тканях.
В испытаниях приняли участие более 100 человек. Исследование показало, что индексы, характеризующие взаимосвязь параметров кардиоваскулярной системы, обладают большей чувствительностью к изменению состояния организма, чем средние показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений. Сейчас программное обеспечение находится в стадии государственной регистрации программ для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Роспатент».