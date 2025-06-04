Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 июня в режиме ВКС проведет Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщает пресс-служба Кремля.
«Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проведет Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примут участие советник президента Елена Ямпольская, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, а также представители общественных организаций, вузов, поэты, писатели и артисты.
Члены Совета, как уточняется, обсудят выполнение поручений президента, данных на первом заседании 5 ноября 2024 года, включая проект Основ государственной языковой политики РФ. Среды тем обсуждения: создание единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, поддержка учителей русского языка из воссоединенных территорий, запуск молодежной игры «Скажи по-русски» и возрождение чтецких программ в учебных заведениях.