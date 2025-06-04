Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Члены Совета, как уточняется, обсудят выполнение поручений президента, данных на первом заседании 5 ноября 2024 года, включая проект Основ государственной языковой политики РФ. Среды тем обсуждения: создание единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, поддержка учителей русского языка из воссоединенных территорий, запуск молодежной игры «Скажи по-русски» и возрождение чтецких программ в учебных заведениях.