Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка

Путин 5 июня проведет Совет по госполитике в сфере поддержки русского языка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 июня в режиме ВКС проведет Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проведет Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие советник президента Елена Ямпольская, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, а также представители общественных организаций, вузов, поэты, писатели и артисты.

Члены Совета, как уточняется, обсудят выполнение поручений президента, данных на первом заседании 5 ноября 2024 года, включая проект Основ государственной языковой политики РФ. Среды тем обсуждения: создание единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, поддержка учителей русского языка из воссоединенных территорий, запуск молодежной игры «Скажи по-русски» и возрождение чтецких программ в учебных заведениях.