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Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей

Экс-замглавы Волоколамского городского округа будут судить за махинации с землей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ 5 земельных участков, содержащие заведомо подложные сведения, без проведения обязательной процедуры согласования местоположения их границ с участками, которые находились в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.

Ущерб превысил 13 миллионов рублей.

В ходе расследования на земельные участки следователем был наложен арест с целью дальнейшего возвращения их в собственность государства.