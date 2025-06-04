Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей

Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ 5 земельных участков, содержащие заведомо подложные сведения, без проведения обязательной процедуры согласования местоположения их границ с участками, которые находились в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.