Кто такой сангвиник: признаки темперамента, как его понять и не перегореть рядом

Если бы темпераменты участвовали в кастинге для съемок в кино, сангвиник получил бы главную роль. Причем еще до того, как успел бы рассказать свою фирменную историю про то, как забыл паспорт, но все равно улетел в отпуск. Он харизматичный, уверенный, активный. Такой человек может позвонить вам в три часа ночи «просто поболтать» и сделать это с искренней улыбкой. А вы почему-то не бросите трубку. Кто такие сангвиники, почему они заражают всех своим энтузиазмом и как взаимодействовать с этим «генератором позитива» — в материале «Газеты.Ru».