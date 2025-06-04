Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Также, по его словам, с вероятностью 70% среднее повышение температуры с 2025 по 2029 годы составит более 1,5 градуса — порогового значения, зафиксированного в Парижском соглашении.
Синоптик отметил, что каждая дополнительная доля градуса потепления приводит к новым, более опасным, волнам тепла, экстремальным ливням, сильным засухам и таянию ледников.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня (конца 19 века) и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.