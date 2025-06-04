Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иноагент и активистка фонда «Свободная Якутия»** Саргылана Кондакова*, разыскиваемая МВД РФ по уголовной статье, внесена в перечень террористов и экстремистов РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица… Кондакова Саргылана Константиновна*, 07.03.1977 года рождения, поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР», — говорится в перечне.
За что именно разыскивается Кондакова*, в карточке базы розыска не уточняется.
Фонд «Свободная Якутия»** был включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Кроме того, он входит в международную организацию «Форум свободных государств постРоссии»***, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.
* Признана в России иноагентом и внечена в перечень террористов и экстремистов.
** Фонд признан в РФ иноагентом и подразделением запрещенной террористической организации.
*** Организация, признанная Верховным судом РФ террористической.