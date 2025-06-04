Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание

ГРОЗНЫЙ, 4 июн — РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера Арега Щепихина «отвратительными и человеконенавистническими» и потребовал для него самое строгое наказание.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Как сообщил Telegram-канал МВД Медиа, полиция организовала проверку в отношении блогера.
«С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов… и требуем самого строгого наказания для него. Никто не имеет права безнаказанно посягать на честь и достоинство народов, осквернять святыни миллионов людей и призывать к насилию», — говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чечни.
Он считает, что Щепихин перешел «все границы дозволенного», его действия направлены против основ человеческой нравственности, против мира и стабильности в многонациональной стране.
«В нашей стране нет и не будет места экстремизму, нацизму и сатанизму», — подчеркнул Межиев.