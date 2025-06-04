Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание

«С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов… и требуем самого строгого наказания для него. Никто не имеет права безнаказанно посягать на честь и достоинство народов, осквернять святыни миллионов людей и призывать к насилию», — говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чечни.