Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
«Доброволец-иностранец отправился на боевую подготовку из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Военный контракт с Минобороны России заключил американец из Техаса. Он вместе с семьей уже переехал в Московскую область и мечтает получить гражданство РФ», — говорится в сообщении.
Доброволец рассказал, что работал на заводе в Хьюстоне. У них с женой трое сыновей и три дочери, и именно забота о будущем детей подвигла семью уехать из США.
«Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята», — приводятся в сообщении слова уроженца Техаса.
Мужчина уже начал изучать русский язык и русскую культуру. Его семья пока окончательно не решила, в какой части России им хочется жить. Сам доброволец отмечает, что Нижний Новгород покорил его своей красотой.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.