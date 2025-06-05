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Кроссворд на 5 июня 2025

Сегодня, 5 июня, родился классик американской фантастики и один из самых влиятельных писателей XX века — Рэй Брэдбери. Его герои покоряли Марс и боролись с цензурой, а мир будущего всегда пытался заставить читателей задуматься о настоящем. Проверьте, насколько хорошо вы помните его литературные миры, и разгадайте наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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