Кроссворд на 5 июня 2025

Сегодня, 5 июня, родился классик американской фантастики и один из самых влиятельных писателей XX века — Рэй Брэдбери. Его герои покоряли Марс и боролись с цензурой, а мир будущего всегда пытался заставить читателей задуматься о настоящем. Проверьте, насколько хорошо вы помните его литературные миры, и разгадайте наш кроссворд.