Ответы на кроссворд от 5 июня 2025: интересные факты про Рэя Брэдбери

По горизонтали:
1. Ария
В 2011 году группа «Ария» выпустила песню «Симфония огня», вдохновленную романом «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Этой песне удалось сыграть просветительскую роль: Владимир Холстинин, автор текста, сообщил, что после выхода композиции роман стал невероятно популярным и исчез с прилавков магазинов.
2. Дуглас
В романе «Вино из одуванчиков» главный герой Дуглас Сполдинг символизирует самого Брэдбери. Имя Дуглас — второе имя писателя, а Сполдинг — девичья фамилия его бабушки по отцовской линии. Свое второе имя Брэдбери получил в честь знаменитого актера Дугласа Фэрбенкса.
3. Марка
В 1998 году почта Сан-Марино выпустила почтовую марку в рамках серии «Научная фантастика», посвященную знаменитому роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
4. Легенда
В семье Брэдбери существовала легенда, согласно которой прабабушка писателя, Мэри Брэдбери, стала жертвой «Салемского процесса» 1692 года. И хотя этот факт не подтвержден документально, Рэй Брэдбери в него верил.
По вертикали:
1. Цензура
Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери подвергся цензуре сразу после выхода. В 1967 году издательство Ballantine Books начало выпуск специального издания для школ, изменив более семидесяти пяти фраз, чтобы исключить ругательства «damn», «hell» и упоминания абортов. Два фрагмента были переписаны, но без уведомления читателей о внесенных изменениях, и многие даже не подозревали об этом, так как редко читали оригинал. В то же время Ballantine продолжало печатать «взрослую» версию, которую можно было купить в магазинах. Спустя шесть лет параллельного выпуска издательство прекратило «взрослую» версию, оставив только сокращенную, о чем не знали ни сам Брэдбери, ни кто-либо другой.
2. Фильм
Изначально Брэдбери написал «Что-то страшное грядет» как сценарий для актера и режиссера Джина Келли, но тот не смог найти финансирование для проекта. Тогда Брэдбери переработал историю в роман, потеряв надежду на его экранизацию. Позже Джек Клейтон взялся за фильм, но премьерный показ оказался провальным. Брэдбери пришлось переписать сценарий с нуля и самому выступить в роли режиссера, переснимая целые эпизоды. В итоге фильм получил премию «Сатурн» в 1984 году за лучший сценарий и как лучший фэнтези-фильм.
3. Марс
Роман «Марсианские хроники» описывает историю колонизации Марса, противостояние местных жителей и последствия Третьей мировой войны на Земле. Он затрагивает важные проблемы американского общества 1950-х, такие как угроза ядерной войны, ностальгия по простой жизни и реакции на расизм и цензуру. Брэдбери использует жанр научной фантастики, чтобы рассказать о проблемах настоящего, при этом пытаясь предостеречь от ошибок прошлого через призму вымышленного будущего.
4. Код
Компания Google в 2012 году предложила стандартизировать новый HTTP-статус 451, который предупреждает пользователей о том, что страница существует, но недоступна по юридическим причинам. В 2015 году код получил одобрение инженерной группы Интернета и был добавлен в стандарт HTTP в 2016 году. В документе о введении кода Рэю Брэдбери была выражена благодарность.
5. Книга
Брэдбери не смог получить высшее образование и не поступил в колледж из-за бедности своей семьи. Но это не помешало его развитию: вместо университета он все свободное время проводил в библиотеке, читая книги. Писатель начал свой творческий путь в двенадцать лет, сочинив продолжение к «Великому воину Марса» Э. Берроуза, так как у него не было возможности купить книгу. Впоследствии Брэдбери признавал влияние этого автора на свое творчество и говорил, что без него не появились бы на свет «Марсианские хроники».
Интересные факты о Рэе Брэдбери:
- Роман Брэдбери «Что-то страшное грядёт», изданный в 1962 году, в английском варианте называется «Something wicked this way comes». В названии есть отсылка на фразу из четвертого акта «Макбета» Шекспира, которую произнесла ведьма. Она говорит о симпатии ко злу, пробужденной ею в Макбете. В произведении Брэдбери герой Чарльз Хэллуэй также размышляет о скрытой симпатии ко злу в сердцах людей, которые сдались и променяли «что-то на ничего», став абсурдными существами, питающимися болью и страхом.
- Рэй Брэдбери, живя в Лос-Анджелесе, никогда не водил машину, так как в детстве стал свидетелем двух ужасных ДТП. Этот страх отразился в его рассказе «Толпа». В произведении «Электрическое тело пою!» он называет автомобиль «самым страшным в истории человечества растлителем душ».
- В интервью российской газете «Аргументы и факты» Рэя Брэдбери спросили, почему не исполняются его прогнозы. Писатель ответил довольно резко: «Потому что люди — идиоты». Он привел примеры современных вещей, которые считает бесполезными: костюмы для собак, должность рекламного менеджера, «штуки вроде айфона». Брэдбери отметил, что если бы человечество больше сосредоточилось на науке и освоении космоса, наш мир мог бы выглядеть иначе. Однако, по его мнению, современное общество предпочитает потребление: «пить пиво и смотреть сериалы».
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