Ответы на кроссворд от 5 июня 2025: интересные факты про Рэя Брэдбери

1. Цензура

Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери подвергся цензуре сразу после выхода. В 1967 году издательство Ballantine Books начало выпуск специального издания для школ, изменив более семидесяти пяти фраз, чтобы исключить ругательства «damn», «hell» и упоминания абортов. Два фрагмента были переписаны, но без уведомления читателей о внесенных изменениях, и многие даже не подозревали об этом, так как редко читали оригинал. В то же время Ballantine продолжало печатать «взрослую» версию, которую можно было купить в магазинах. Спустя шесть лет параллельного выпуска издательство прекратило «взрослую» версию, оставив только сокращенную, о чем не знали ни сам Брэдбери, ни кто-либо другой.