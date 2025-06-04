Генконсульство России в Анталье помогает россиянам на курортах

«В ходе этой работы мы взаимодействуем с турецкими профильными органами — губернаторством, мэрией, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, страховыми компаниями… С министерством культуры и туризма Турции у нас действует специальный чат, с тем чтобы оперативно решать какие-то сложные ситуации с нашими туристами. И мы безусловно признательны турецким партнерам за это содействие», — подчеркнул Ветрик.