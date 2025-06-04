Генконсульство России в Анталье помогает россиянам на курортах

СТАМБУЛ, 4 июн — РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье играет активную роль в оказании помощи россиянам на курортах Турции, взаимодействуя с турецкими профильными органами, для оперативного решения проблем используется специальный чат с министерством культуры и туризма, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ Сергей Ветрик.
«В случаях когда людям требуется помощь (смерть граждан, розыск, госпитализация, дорожно-транспортные происшествия, задержания полицией, различные происшествия и т.д.), генконсульство конечно же играет в этом самую активную роль», — сообщил Ветрик.
По его словам, речь идет о медицинской эвакуации граждан, оказании содействия в больницах, посещении граждан в тюрьмах, присутствии на судебных заседаниях, оформлении документов в случае их утраты, круглосуточном дежурстве на телефоне на телефоне экстренной связи, выездных приемах в других городах.
«В ходе этой работы мы взаимодействуем с турецкими профильными органами — губернаторством, мэрией, правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, страховыми компаниями… С министерством культуры и туризма Турции у нас действует специальный чат, с тем чтобы оперативно решать какие-то сложные ситуации с нашими туристами. И мы безусловно признательны турецким партнерам за это содействие», — подчеркнул Ветрик.
Дипломат отметил, что очень востребованы службы поддержки туристов с русскоязычными операторами, которые помогают россиянам и другим иностранным гостям при госпитализации, обращении в полицию, в других экстренных ситуациях, поскольку имеет место языковой барьер и незнание местного законодательства. «Полагаем, что развитие и совершенствование таких сервисов является важным элементом современной туристической инфраструктуры», — отметил Ветрик.