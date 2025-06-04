Осужденного боевика «Азова»* внесли в перечень террористов

По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский** со своих огневых позиций в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате оказалась разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться.