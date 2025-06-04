Осужденного боевика «Азова»* внесли в перечень террористов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона «Азов»* Эдуард Варбанский**, получивший 22 года колонии за уничтожение школы в ДНР, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица… Варбанский Эдуард Евгеньевич**, 16.06.1978 года рождения, город Приморск Запорожской области Украины», — говорится в перечне.
Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ сообщали, что суд в Донецке приговорил Варбанского** к 22 годам колонии строгого режима, который в ходе обстрелов из миномета разрушил школу в ДНР.
По информации СК, в марте-апреле 2022 года Варбанский** со своих огневых позиций в Мариуполе с сослуживцем производил из 120-мм миномета веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов, в результате оказалась разрушена школа. Ее воспитанники и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться.
В мае 2022 года Варбанский** был взят в плен. Он обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.