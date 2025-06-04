«Гардемарин» Владимир Шевельков — о новом проекте, войне, актерской профессии и ВГИКе

— Говорить то, что думаю, а не то, что тебе пишут. Думать так, как хочешь, быть тем, кем есть. Я искал в жизни иных впечатлений. И так получилось, что шесть месяцев проработал за стойкой в баре у брата. Поддержал его, а он меня. Но спустя полгода я вылетел оттуда как пробка из бутылки шампанского. Будучи человеком воспитанным, выросшим на каких-то идеалах и целях, я столкнулся с тем сбродом, который начинал командовать жизнью. От 1990-х годов остались воспоминания очень мрачные — времена жуткой безнадежности, предательства, подлости власти, безразличия к людям.