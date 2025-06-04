«Все дерутся, бьются и колотятся»: что произошло с ценами на красную икру

С начала лососевой путины на Камчатке, которая началась 1 июня, цены на свежую икру нерки достигли 9−9,5 тысячи рублей за килограмм. Это на две тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года. К декабрю цена на деликатес может увеличиться еще на 50 процентов и достигнуть 15 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, что будет с ценами на красную икру в России в ближайшие месяцы.
Как рассказал эксперт, изменение цены на красную икру не поддается никакой логике. Сейчас путина только начинается, и непонятно, почему икра так выросла в цене.
— По идее, старой икры должно уже не быть, а новая должна быть в дефиците, поэтому в период путины могут взлетать цены на этот продукт. Также новая икра свежее старой, поэтому на этом можно манипулировать покупателями. Однако цены на икру взлетели еще в прошлом году, и остались большие нераспроданные запасы этого продукта. Тогда продавцы должны стремиться, наоборот, продать их подешевле, как это всегда бывает в конце сезона. А они поднимают цены, — говорит Холод.
Кроме того, он отметил, что в этом году во время лососевой путины прогнозируется более скромный подход рыбы. Но в прошлом году была аналогичная ситуация.
— Обычно два скромных года подряд встречаются нечасто. Однако могли фатально измениться пути миграции лососевых рыб, но на дальневосточных путях такого не наблюдается. Поэтому маловероятно, что подход рыбы во время путины будет еще более скромным, чем в прошлом году, и этим можно оправдывать резкий рост цен на красную икру, — объяснил Холод.
По мнению экономиста, пока рано рассуждать, как изменятся цены на красную икру к декабрю. Безусловно, продавцы заинтересованы продать подороже и использовать при этом любые варианты давления на покупателей.
— В данном случае используют вербальный вариант, утверждая, что будет плохой подход лососевых, а все дерутся, бьются и колотятся за нашу икру, хотят ее купить, поэтому надо спешить, иначе не достанется, — считает собеседник «ВМ».
Эксперт добавил, что красная икра не является товаром эластичного спроса. Если цена резко летит вверх, ее просто перестанут покупать.
— Красная икра наиболее популярна у россиян только в предновогодний период, тогда многие готовы потратиться на нее, даже если стоимость товара предельно завышена. А в обычные дни ее просто перестанут покупать. Но сейчас рано рассуждать, какие цены будут на красную икру перед Новым годом, — заключил Холод.
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