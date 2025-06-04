«Все дерутся, бьются и колотятся»: что произошло с ценами на красную икру

— По идее, старой икры должно уже не быть, а новая должна быть в дефиците, поэтому в период путины могут взлетать цены на этот продукт. Также новая икра свежее старой, поэтому на этом можно манипулировать покупателями. Однако цены на икру взлетели еще в прошлом году, и остались большие нераспроданные запасы этого продукта. Тогда продавцы должны стремиться, наоборот, продать их подешевле, как это всегда бывает в конце сезона. А они поднимают цены, — говорит Холод.