Третий сезон «Игры в кальмара»: когда выйдет и чем может закончиться сериал, стоит ли его смотреть

По словам режиссера Хван Дон Хека, третий сезон станет финальной точкой в истории Сон Ки Хуна. В нем, как и в предыдущих, будут игры, знакомые с детства большинству корейцев. Из них мы узнаем, сможет ли главный герой по-прежнему проявлять человечность в экстремальных условиях и справится ли с чувством вины после смерти друга. Хван обещал, что Ведущего в третьем сезоне раскроют еще глубже, ведь он схож с главным героем в стремлении к справедливости. Когда-то он сам вступил в игру с намерением остановить гибель людей на испытаниях, но, увидев худшие качества участников, отказался от своей цели и стал распорядителем. Хван намекнул, что в третьем сезоне Ведущий может принять сторону Сона и положить конец происходящему.