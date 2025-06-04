В Москве стартовал книжный фестиваль «Красная площадь»

Здорово, что ни пандемия, ни специальная военная операция, по сути дела, война с объединенным Западом, не помешали нам сделать парад книги здесь, на Красной площади. Кстати, скоро будет годовщина парада освободительного 1945 года, здесь же на Красной площади, в июне этого года. Именно поэтому Владимир Владимирович принял решение и дал поручение, чтобы во всех субъектах России были проведены подобные фестивали.