В Москве стартовал книжный фестиваль «Красная площадь»

4 июня на «Главной сцене» у Храма Василия Блаженного в центре столицы стартовал XI Книжный фестиваль «Красная площадь». В церемонии приняли участие помощник Президента России, председатель оргкомитета Фестиваля «Красная площадь» Владимир Мединский, председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Мединский передал приветственное слово президента России Владимира Путина. «Вновь на несколько июньских дней главная площадь страны станет книжным сердцем России. Фестиваль по праву славится своей программой и приковывает внимание читателей со всей страны. Желаю всем плодотворной работы, позитивных эмоций и всего самого наилучшего», — говорится в послании.
Также Мединский передал поздравления писателю и философу Александру Проханову, который 3 июня получил звание Героя труда России за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.
Сергей Нарышкин отметил, что фестиваль, который проходит уже в 11-й раз, по-прежнему умеет приятно удивлять и остается настоящим праздником для всех, кто любит книги. Он подчеркнул, что на площадке представлены новинки около 400 издательств со всей страны — от Калининграда до Владивостока.
В этом году работают секции художественной, научно-популярной и детской литературы, а также впервые — поэтическая площадка. Особое внимание организаторы уделили павильону «История Отечества», где проходит около 50 мероприятий. Все они посвящены юбилею Победы и событиям специальной военной операции.
Перед открытием Фестиваля Российский книжный союз подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом театральных деятелей России. Сергей Степашин и Владимир Машков отметили необходимость диалога между двумя направлениями культуры.
Здорово, что ни пандемия, ни специальная военная операция, по сути дела, война с объединенным Западом, не помешали нам сделать парад книги здесь, на Красной площади. Кстати, скоро будет годовщина парада освободительного 1945 года, здесь же на Красной площади, в июне этого года. Именно поэтому Владимир Владимирович принял решение и дал поручение, чтобы во всех субъектах России были проведены подобные фестивали.
В открытии фестиваля также участвовали народный артист России Сергей Гармаш, музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением дирижера Фредди Кадена. Со сцены прозвучала симфония современного композитора Александра Чайковского «Слово о полку Игореве» — к 225-летию со времени первого издания памятника древнерусской литературы.
Напомним, что фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 4 по 8 июня. Вход свободный.