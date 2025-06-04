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Последние новости к вечеру 4 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 4 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 4 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 июня 2025 года.

В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста

Источник: РИА "Новости"

Песков подтвердил факт взрыва у Крымского моста, уточнив, что повреждений нет и движение продолжается. Так он прокомментировал заявления Украины о якобы успешной атаке.

ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Редкодуб и Кондратовка. Также ВС РФ нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в ряде населенных пунктов.

МИД потребовал реакции США и Британии на атаки ВСУ по аэродромам

Источник: РИА "Новости"

Рябков заявил, что Москва требует от Вашингтона и Лондона четкой реакции на удары Украины по российским аэродромам. По его словам, молчание Запада может указывать на его причастность.

В ФРГ сообщили, когда Украина получит первые дальнобойные системы

Источник: AP 2024

Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Берлина, может поступить в украинскую армию уже в ближайшие недели. Министр обороны ФРГ также заявил, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.

Полиция проводит проверку в отношении блогера Арега Щепихина

Полиция проводит проверку из-за видео блогера с провокационными заявлениями о жителях Чечни. Проверку ведет Главное управление по противодействию экстремизму, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.