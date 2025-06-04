Последние новости к вечеру 4 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 июня 2025 года.
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
Песков подтвердил факт взрыва у Крымского моста, уточнив, что повреждений нет и движение продолжается. Так он прокомментировал заявления Украины о якобы успешной атаке.
ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Редкодуб и Кондратовка. Также ВС РФ нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в ряде населенных пунктов.
МИД потребовал реакции США и Британии на атаки ВСУ по аэродромам
Рябков заявил, что Москва требует от Вашингтона и Лондона четкой реакции на удары Украины по российским аэродромам. По его словам, молчание Запада может указывать на его причастность.
В ФРГ сообщили, когда Украина получит первые дальнобойные системы
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Берлина, может поступить в украинскую армию уже в ближайшие недели. Министр обороны ФРГ также заявил, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.
Полиция проводит проверку в отношении блогера Арега Щепихина
Полиция проводит проверку из-за видео блогера с провокационными заявлениями о жителях Чечни. Проверку ведет Главное управление по противодействию экстремизму, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.