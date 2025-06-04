Последние новости к вечеру 4 июня 2025 года

Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Берлина, может поступить в украинскую армию уже в ближайшие недели. Министр обороны ФРГ также заявил, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.