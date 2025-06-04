«Роснано» начала испытания природопободной технологии очистки песка от мазута

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Группа «Роснано» приступила к расширенным — полевым испытаниям бактериального препарата, предназначенного для очистки песка в Анапе от мазута. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснано».
«Компания успешно завершила лабораторные испытания бактериального препарата “Родер” на образцах прибрежного песка и морской воды, загрязненных топочным мазутом марки М-100, в Краснодарском крае. На начальном этапе было протестировано шесть разных технологий. Сегодня группа приступила к полевым экспериментам по биоремедиации, показавшей наилучший результат», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, бактерии-деструкторы, которые являются основой препарата, способны полностью минерализовать топочный мазут М-100 без образования токсичных промежуточных продуктов, превращая его в углекислый газ, воду и биомассу безопасных микроорганизмов. После завершения очистки бактерии переходят в состояние анабиоза, а при появлении новых загрязнений при наличии подходящих условий они способны возобновить свою активность.
Отмечается, что расширенные испытания эффективности технологии проводятся на двух закрытых площадках опытно-промышленной зоны при координации федерального штаба по ликвидации ЧС. По оценке специалистов, первые результаты будут определены в течение месяца.