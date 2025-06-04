«Роснано» начала испытания природопободной технологии очистки песка от мазута

По информации пресс-службы, бактерии-деструкторы, которые являются основой препарата, способны полностью минерализовать топочный мазут М-100 без образования токсичных промежуточных продуктов, превращая его в углекислый газ, воду и биомассу безопасных микроорганизмов. После завершения очистки бактерии переходят в состояние анабиоза, а при появлении новых загрязнений при наличии подходящих условий они способны возобновить свою активность.