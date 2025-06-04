Резиденты «Сколково» представили на конференции ЦИПР умный дом и умную операционную

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компании-резиденты фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) представили умный дом и умную операционную, а также платформу быстрого создания цифровых близнецов для процессов переработки нефти и газа в рамках выставочной программы на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Об этом сообщает пресс-служба фонда.
«Сколково» в рамках выставочной программы ЦИПР представляют компании-технолидеры, участники нацпроектов, а также больше десяти резидентов, развивающих цифровые решения для разных отраслей экономики", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, компания MVS, которая развивает линейку готовых продуктов в области комплексных систем телемедицины, а также ПО собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, представит умную операционную, «Инстмартавтоматика» — умный дом inSmart, а «Томору» — умных голосовых роботов для бизнеса, которые помогают компаниям находить «горячих» клиентов в «холодной» базе и автоматизировать контроль качества.
Также «Маст рус» покажет цифровую платформу для оптимизации расходов и сокращения рисков автопарков и транспортных компаний России и стран СНГ. А «КИИП-ИТ» представит сервис «штраф-OFF», позволяющий оценить перспективы обжалования ПДД штрафа, подготовить документы для обжалования с наивысшими шансами на успех, а также мониторить ход делопроизводства.
Участники выставки смогут увидеть компактные аппараты для восстановления функционального состояния позвоночника собственным весом в домашних условиях, клиниках и фитнес-центрах, которые разработала научно-производственная компания «Нейротехнолоджи». И платформу быстрого создания динамических цифровых близнецов для процессов переработки нефти и газа компании «РТСИМ».
Кроме того, компания «Новая звуковая реальность» покажет образцы своих разработок в области hi-end акустики, «Альфасистемс» представит на выставке систему, которая позволяет решать задачи анализа и обеспечения высокого уровня защищенности информации бизнеса, «ДИП АИ» — продукт, помогающий создавать дизайн-проекты квартир в заданной планировке на сайте жилищного комплекса.
«Центр цифровых технологий “Сколково” объединяет резидентов, создающих самые разные цифровые решения — от продуктов для корпораций и цифровых платформ до решений повседневных задач с помощью ИИ. Ожидаю, что представление наших участников на ЦИПР даст значительный импульс к росту бизнеса резидентов Сколково и станет стимулом для дальнейшего развития инновационных цифровых продуктов», — приводятся в сообщении слова заместителя главного управляющего директора, директора центра развития цифровых технологий фонда «Сколково» Александра Фетисова.