Резиденты «Сколково» представили на конференции ЦИПР умный дом и умную операционную

По информации пресс-службы, компания MVS, которая развивает линейку готовых продуктов в области комплексных систем телемедицины, а также ПО собственной разработки для планирования загрузки операционных, создания видеоархивов операций, представит умную операционную, «Инстмартавтоматика» — умный дом inSmart, а «Томору» — умных голосовых роботов для бизнеса, которые помогают компаниям находить «горячих» клиентов в «холодной» базе и автоматизировать контроль качества.