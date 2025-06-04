IТ-кампус «Неймарк» и Институт AIRI создадут лабораторию в сфере ИИ

Как отметил и.о. директора университета «Неймарк», создание лаборатории — важный шаг не только в развитии отечественных нейроморфных технологий. «Что не менее значимо, наиболее актуальные знания в этой сфере мы сможем в режиме реального времени транслировать в учебные программы университета “Неймарк”. Наши студенты будут узнавать, что происходит в нейронауке не постфактум, а день за днем», — приводятся слова Колесникова в сообщении.