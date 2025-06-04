IТ-кампус «Неймарк» и Институт AIRI создадут лабораторию в сфере ИИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. IТ-кампус «Неймарк» и Институт AIRI на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заключили соглашение о создании совместной научной лаборатории в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«IТ-кампус “Неймарк” и Институт AIRI, занимающийся фундаментальными и прикладными исследованиями в сфере искусственного интеллекта, заключили соглашение о создании совместной научной лаборатории. Документ подписали и.о. директора университета “Неймарк” Дмитрий Колесников и генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец в рамках конференции “Цифровая индустрия промышленной России” в Нижнем Новгороде», — отмечается в сообщении.
Соглашение заключено на три года с возможностью продления. Новое научное подразделение будет действовать на базе нижегородского IТ-кампуса и сосредоточится на разработке прорывных технологий искусственного интеллекта, основанных на принципах работы человеческого мозга, — нейроморфных технологиях.
По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Екатерины Солнцевой, новая профильная лаборатория укрепит позиции региона как одного из ключевых центров развития искусственного интеллекта и нейротехнологий в России. «Мы всячески приветствуем инициативы, которые объединяют науку, образование и бизнес, создавая основу для технологического суверенитета страны», — процитировали Солнцеву в пресс-службе правительства региона.
Объединенные команды двух организаций займутся созданием энергоэффективных решений для обработки биомедицинских данных, протестируют работу нейроморфных алгоритмов на отечественных нейропроцессорах. Кроме того, будут проведены образовательные лекции и семинары для аспирантов, магистров и бакалавров. Совместный проект будет сочетать фундаментальные исследования с практикой. Интеллектуальные права на разработки будут принадлежать обеим сторонам.
Как отметил и.о. директора университета «Неймарк», создание лаборатории — важный шаг не только в развитии отечественных нейроморфных технологий. «Что не менее значимо, наиболее актуальные знания в этой сфере мы сможем в режиме реального времени транслировать в учебные программы университета “Неймарк”. Наши студенты будут узнавать, что происходит в нейронауке не постфактум, а день за днем», — приводятся слова Колесникова в сообщении.
О конференции.
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 8 июня. В рамках ЦИПР 5−6 июня состоится Глобальный цифровой форум — ключевое событие года, посвященное взаимодействию России с дружественными странами в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В ЦИПР принимают участие представители более 30 стран. В повестке — развитие технологий в эпоху больших данных, цифровая независимость и кибербезопасность. Экосистемным треком деловой программы конференции в 2025 году стала тема «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
ТАСС — генеральное информационное агентство конференции.