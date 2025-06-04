Путин поручил работать над переводом услуг ведомств в новый мессенджер

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», — сказал президент в ходе совещания.