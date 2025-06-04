В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в «Яндексе»

Он добавил, что 40% российских пользователей используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях — VK и «Одноклассниках» — зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны, и каждый день в них заходят примерно 60 миллионов человек.