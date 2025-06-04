В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в «Яндексе»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в «Яндексе», а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Почти 70% российских пользователей ищут информацию в “Яндексе”, в нашем российском поисковике. В абсолютных цифрах это почти 50 миллионов человек в день», — сообщил он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
Он добавил, что 40% российских пользователей используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях — VK и «Одноклассниках» — зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны, и каждый день в них заходят примерно 60 миллионов человек.
«40 миллионов семей у нас регулярно совершают покупки в российских маркетплейсах, а 10 миллионов человек ежедневно в российских мобильных приложениях заказывают такси или доставку еды», — добавил министр.