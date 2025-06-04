С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалено 483 человека, из них 153 — за наличие телефона, сообщили в Рособрнадзоре.
«По состоянию на 4 июня 2025 года общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483 человека, из них удалены за наличие телефона — 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) — 283 человека», — говорится в сообщении.
Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.
По состоянию на 4 июня в основные дни основного периода ЕГЭ всего удалено с экзаменов по математике базового и профильного уровня 97 человек, по русскому языку — 168 человек.
«Пересдача ЕГЭ по иным учебным предметам (учебным предметам по выбору) нарушителями установленного порядка проведения экзамена в текущем году не предусмотрена», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.