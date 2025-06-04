С начала сдачи ЕГЭ с экзамена удалили 483 человека, сообщил Рособрнадзор

Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября, для возможности получения аттестата в этом году.