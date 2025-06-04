В Росатоме разработали углеволокно для космической отрасли

Не имеющее аналогов в России углеволокно для космоса разработали ученые одного из предприятий химико-технологического кластера (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом»). Это материал, состоящий из тонких нитей с низким удельным весом, имеющий высокую теплопроводность и близкий к нулю коэффициент термического расширения. Благодаря своим свойствам этот углеродный материал позволит создавать космические изделия нового поколения — к примеру, орбитальные конструкции из полимерных композиционных материалов с линейными размерами до 200 м, отмечается в сообщении госкорпорации.