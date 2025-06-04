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Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки

Шадаев: две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. YouTube в прошлом году начал массово блокировать и удалять каналы популярных блогеров и авторов в России, в итоге две трети российского трафика американского видеохостинга ушло на отечественные площадки, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«После начала СВО, YouTube — крупнейшая видеоплатформа — отключила возможность нашим блогерам зарабатывать на рекламе. А в прошлом году, без всяких объяснений, эта платформа начала массово блокировать, удалять каналы наших популярных авторов, и в том числе поп-звезд, аудитория которых насчитывала несколько миллионов подписчиков», — сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

«В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео. Таких у нас два — “VK Видео” и Rutube. И мы видим сейчас, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки», — добавил министр.

Он отметил, что большая часть ушла на «VK Видео», но и Rutube показывает «неплохие темпы развития». Аудитория «VK Видео» на текущий момент больше 40 миллионов пользователей в день.