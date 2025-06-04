Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки

«После начала СВО, YouTube — крупнейшая видеоплатформа — отключила возможность нашим блогерам зарабатывать на рекламе. А в прошлом году, без всяких объяснений, эта платформа начала массово блокировать, удалять каналы наших популярных авторов, и в том числе поп-звезд, аудитория которых насчитывала несколько миллионов подписчиков», — сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.