Мужчина похудел на 40 кг за пять месяцев и раскрыл секрет диеты

Чаудхри подчеркнул, что некоторые худеющие морят себя голодом, но это не выход. Важно не полностью отказываться от еды, а выбирать пищу осознанно: заменить жареное мясо на приготовленное на гриле, сладкие напитки — на воду, чипсы — на орехи. Благодаря такому подходу мужчина снизил вес до 95 килограммов. На этом он не собирается останавливаться. Индиец поставил перед собой следующую цель — сбросить еще 15 килограммов.