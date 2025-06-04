Мужчина похудел на 40 кг за пять месяцев и раскрыл секрет диеты

Житель ОАЭ за пять месяцев похудел со 135 до 95 килограммов благодаря полному отказу от фастфуда. Об этом сообщает издание The Times of India.
Зубайр Чаудхри, индиец, давно живущий и работающий в Дубае, рассказал, что из-за загруженного графика годами питался исключительно вредной едой. К концу 2024 года вес мужчины достиг 135 килограммов, и он начал испытывать серьезные физические и психологические проблемы.
В один момент Чаудхри решил полностью отказаться от готовой еды и перейти исключительно на домашнюю кухню. В его рационе появились салаты, свежие овощи и блюда из курицы. За все время мужчина нарушил режим только один раз — в свой день рождения.
По его словам, именно питание играет решающую роль в похудении. Он объяснил, что без контроля за рационом даже активные тренировки не дадут результата. Чаудхри сравнил занятия спортом без изменений в питании с попыткой вычерпать воду из тонущего корабля ложкой. Также мужчина отметил, что сбалансированный рацион помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снизить постоянное чувство голода.
Чаудхри подчеркнул, что некоторые худеющие морят себя голодом, но это не выход. Важно не полностью отказываться от еды, а выбирать пищу осознанно: заменить жареное мясо на приготовленное на гриле, сладкие напитки — на воду, чипсы — на орехи. Благодаря такому подходу мужчина снизил вес до 95 килограммов. На этом он не собирается останавливаться. Индиец поставил перед собой следующую цель — сбросить еще 15 килограммов.
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