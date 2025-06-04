Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. «Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок», — сказал Рошаль.