Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела.
Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. «Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок», — сказал Рошаль.
Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. «Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример», — отметил президент.
Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву — навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. «Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы», — заключил Рошаль.