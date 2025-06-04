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Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, пострадавшего при обстреле

Путин вспомнил мальчика Ваню из Донецка, получившего тяжелые травмы в 2014 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил про мальчика Ваню из Донецка, который в 2014 году получил тяжелые травмы во время обстрела.

Об истории ребенка главе государства напомнил российский и советский хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда РФ Леонид Рошаль. «Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждениями обеих ног, ампутацией рук и проблемой с глазами. Очень тяжелый ребенок», — сказал Рошаль.

Путин вспомнил пострадавшего ребенка и назвал его имя. «Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его зовут. Это такой показательный пример», — отметил президент.

Рошаль, в свою очередь, добавил, что клиника в тот момент обратилась к руководителям многих стран с просьбой приехать в Москву — навестить ребенка и решить вопрос об окончании боевых действий. «Приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы», — заключил Рошаль.