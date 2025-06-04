Нацмессенджер VK не уступает зарубежным конкурентам, заявил глава Минцифры

Она объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне.