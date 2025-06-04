Нацмессенджер VK не уступает зарубежным конкурентам, заявил глава Минцифры

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Национальный мессенджер Max от VK по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay.
«Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения», — сказал Шадаев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
По его словам, мессенджер обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: «лучше, чем у зарубежных». Он является открытой платформой, которая позволяет внешним поставщикам встраивать внутрь мессенджера свои сервисы.
«Например, банки могут реализовать свои сервисы безопасного взаимодействия со своими клиентами. На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов», — добавил министр.
Кроме того, в него можно встроить цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить соответствующую услугу.
В свою очередь Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко уделить особое внимание интернету в целом. В то же время глава государства обратился к руководителям всех ведомств правительства и попросил целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, переводя услуги, ведомств, финансовых учреждений и так далее, на отечественную платформу. «Это чрезвычайно важно», — добавил он.
Про национальную отечественную цифровую платформу.
В начале июня правительство РФ поддержало законопроект о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными.
Она объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне.
Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием «Госуслуг» и федеральных образовательных систем и другое.