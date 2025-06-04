Cloud.ru предоставит облачную среду для обучения ИИ-моделей промышленных роботов

Кроме того, Колбин считает, что гибридное облако позволяет безопасно и гибко масштабировать промышленный ИИ и ускорить внедрение робототехнических решений на предприятиях. «Мы готовы предоставить инструменты и инфраструктуру для обучения ИИ-моделей промышленных роботов в облаке на базе наших платформ. Там есть все необходимое для работы с ИИ, включая возможность создания симуляционных сред обучения для индустриальных роботов», — сказал он.