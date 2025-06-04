Cloud.ru предоставит облачную среду для обучения ИИ-моделей промышленных роботов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Компания Cloud.ru предоставит предприятиям облачную среду для создания тренировочных симуляций, в которых будет проходить обучение ИИ-моделей, лежащих в основе промышленных роботов. Об этом сообщил генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Евгений Колбин, чьи слова приводит пресс-служба компании.
«Обучение ИИ-моделей и создание симуляционных сред наиболее эффективно в гибридной архитектуре, когда промышленные компании могут сочетать мощности локальной IT-инфраструктуры и ресурсы облака», — сказал он на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Кроме того, Колбин считает, что гибридное облако позволяет безопасно и гибко масштабировать промышленный ИИ и ускорить внедрение робототехнических решений на предприятиях. «Мы готовы предоставить инструменты и инфраструктуру для обучения ИИ-моделей промышленных роботов в облаке на базе наших платформ. Там есть все необходимое для работы с ИИ, включая возможность создания симуляционных сред обучения для индустриальных роботов», — сказал он.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к автоматизации — количество промышленных роботов в мире превысило 4,8 млн единиц. Поэтому облачные платформы становятся ключевыми инструментами, в том числе для обучения и функционирования роботизированных решений с ИИ на производстве.