Виктории Боне грозит уголовное дело за пропаганду наркотиков

«В других странах я имею право делать все, что не нарушает законы этих стран. И если законы этих стран разнятся с российскими, то это совсем не означает, что я нарушаю закон в России. В Штатах, большинстве странах Европы (например, в Испании, Италии, Португалии, Черногории, Польше) аяуаска официально легализована специальными законодательными актами, а в странах Латинской Америки и Амазонии растение, из которого делают этот отвар, вообще считается священным», — отметила Боня.