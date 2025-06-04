Квантовый компьютер помог физикам впервые воспроизвести разрыв связей между кварками

В чистом виде кварки и глюоны не существуют, так как для их «освобождения» необходимы гигантские температура и энергия, которые существовали только в момент Большого взрыва. По этой причине распады различных атомов и нестабильных частиц материи, сопровождающиеся выделением глюонов и кварков, практически мгновенно ведут к формированию новых частиц, часть из которых сразу же распадается и вырабатывает новые порции глюонов и кварков.