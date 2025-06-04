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Путин впервые поговорил по телефону с новым папой Римским

Путин пообщался по телефону с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это был их первый разговор. Президент передал понтифику пожелания успехов, а также подтвердил заинтересованность в достижении мира.

Срочная новость.

Путин пообщался по телефону с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это был их первый разговор. Президент передал понтифику пожелания успехов, а также подтвердил заинтересованность в достижении мира.