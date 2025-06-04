Путин впервые поговорил по телефону с новым папой Римским

Срочная новость.
Путин пообщался по телефону с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это был их первый разговор. Президент передал понтифику пожелания успехов, а также подтвердил заинтересованность в достижении мира.
Путин пообщался по телефону с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это был их первый разговор. Президент передал понтифику пожелания успехов, а также подтвердил заинтересованность в достижении мира.
Срочная новость.
Путин пообщался по телефону с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Это был их первый разговор. Президент передал понтифику пожелания успехов, а также подтвердил заинтересованность в достижении мира.